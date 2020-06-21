Mobil klasik oyunlar arasına katılan ve beklentileri de karşılamayı başaran Bird Friends : Match 3 & Free Puzzle güzel grafikler çizmeye devam ediyor.

Android ve iOS platformu oyuncuları tarafından oynanmaya devam edilen yapım içerisinde oyuncular aynı türdeki nesneleri yok etmeye çalışacaklar. Klasik bir şeker patlatma oyununa benzeyen yapım içerisinde oyuncular eğlenceli zaman geçirecekler.

Basit ve eğlenceli bir oynanışa sahip olan yapım da en az 3 nesneyi yan yana ya da alt alta getirerek yok edebilmeye çalışacağız. En zorlu seviyelerin de yer aldığı oyun içerisinde harika ödüllerin de yer aldığı bilgisi verilirken oyunculara zengin bir yapı sunuluyor.

100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan yapım, ücretsiz yapısı eşliğinde geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.