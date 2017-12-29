BitPay uygulaması Android cihazlarınızdan Bitcoin alışverişlerinizi hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmenizi sağlıyor.

Son zamanların yükselen yıldızı Bitcoin, değerini katlamaya devam ediyor. Dijital para borsasında zirveyi hiç bırakmayan Bitcoin, birçok kişi için de gelir kaynağı haline gelmiş durumda. BitPay uygulaması da Bitcoin alım-satım işlemlerinizi mobil cihazlarınızdan hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmeniz için tasarlanan bir cüzdan uygulaması olarak öne çıkıyor.

Hesaplarınızın güvenliği için bulut tabanlı değil de yerel depolamayı kullanan uygulamada Bitcoin ve Bitcoin Cash desteği sunuluyor. Birden fazla Bitcoin cüzdanı oluşturmanıza da olanak sağlayan uygulamada Amazon.com hediye kartları satın alabiliyorsunuz.150’den fazla para birimi desteği bulunan BitPay uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri