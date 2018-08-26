Bizim Tarifler uygulaması ile Android cihazlarınızdan fotoğraflı ve videolu binlerce yemek tarifine ulaşabilirsiniz.

Ev hanımlarının, yalnız yaşayanların ve öğrencilerin en büyük sorunlarının başında “bugün ne yemek yapsam?” oluyor. Bu sorunu ortadan kaldıran ve birbirinden lezzetli binlerce yemek tarifini sizlere sunan Bizim Tarifler uygulamasında çorbalar, hamur işi, tatlılar, et yemekleri, atıştırmalıklar ve daha birçok kategoride sunulan tarifleri inceleyebilirsiniz. Yemek yaparken elinizi kullanamıyorsanız, Bizim Tarifler uygulamasını ses komutlarıyla kullanabilmeniz de mümkün hale getirilmiş.

Günlük yemek önerileri, ünlü şeflerden tarifler, servis önerileri ve ipuçları, tarifleri kendi tarif defterinize ekleme, malzemeleri bardak/kaşık veya gram/litre olarak görebilme, porsiyon seçimi gibi oldukça faydalı işlevler sunan Bizim Tarifler uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.