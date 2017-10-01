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BKM Kitap 1.07 (Android)
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  4. BKM Kitap - Android için Online Kitap Alışverişi Uygulaması

BKM Kitap

1.07
Android
BKM Kitap
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

BKM Kitap uygulamasıyla ilginizi çeken kitapları anında sipariş edebilirsiniz.

BKM Kitap uygulaması ile Android cihazlarınızdan online kitap alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

BKM Kitap’ın resmi uygulaması, mobilde de alışveriş yapabilme kolaylığı sağlıyor. Onlarca farklı kategoride sunulan binlerce kitabı inceleyebileceğiniz ve anında sipariş verebileceğiniz uygulamada en çok satanlar listesini de inceleyebilmeniz mümkün. Birçok kitapta mobile özel indirimlerden faydalanabilmenize de olanak tanıyan uygulamada, kitapların fotoğraflarını ve açıklamalarını okuduktan sonra sepetinize ekleyerek siparişinizi verebilirsiniz.

Aradığınız özel bir kitap varsa, kategoriler arasında kaybolmadan arama bölümünden istediğiniz kitaba veya yazara kolaylıkla ulaşabileceğiniz uygulamada üyelik işlemlerinizi tamamladıktan sonra adres bilgilerinizi de girerek sonraki siparişlerinizde hız kazanabiliyorsunuz. Şimdilik çeşitli eksiklikler bulunan BKM Kitap uygulamasının zamanla farklı özelliklerle güncelleneceğini düşünüyorum. Oldukça sade ve modern bir arayüze sahip olan BKM Kitap uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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