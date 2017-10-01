BKM Kitap uygulaması ile Android cihazlarınızdan online kitap alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

BKM Kitap’ın resmi uygulaması, mobilde de alışveriş yapabilme kolaylığı sağlıyor. Onlarca farklı kategoride sunulan binlerce kitabı inceleyebileceğiniz ve anında sipariş verebileceğiniz uygulamada en çok satanlar listesini de inceleyebilmeniz mümkün. Birçok kitapta mobile özel indirimlerden faydalanabilmenize de olanak tanıyan uygulamada, kitapların fotoğraflarını ve açıklamalarını okuduktan sonra sepetinize ekleyerek siparişinizi verebilirsiniz.