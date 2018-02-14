Black Survival, mobilde PUBG benzeri oyunlar arasında ve oldukça popüler. PUBG mobil versiyonu indirilmeye açılıncaya kadar oynanabilecek kaliteli bir yapım. Para harcayanın kazandığı değil, mücadele gücünü ortaya koyanın zafer coşkusunu yaşadığı online hayatta kalma oyununda 10 oyuncu ıssız bir adada buluşuyor.

PlayerUnknown's Battlegrounds kısa adıyla PUBG’nin mobil oyunu Android için resmi olarak çıkış yapana kadar oynayabileceğiniz PUBG benzeri oyunlardan biri Black Survival. 10 kişi hayatta kalma mücadelesi veriyor. 20 dakika sonunda (yaklaşık süre) sağ kalmayı başarabilen oyuncu arenanın kazananı oluyor.

Anime karakterlerin formunda 29 farklı karakter ve 7 silah (adanın farklı yerlerine gizlenmiş nesnelerle birleştirerek yeni silahlar elde edilebiliyor) sunan oyun, tek dokunuş yenilikçi kontrol sistemine sahip.