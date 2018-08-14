Block Balls, Voodoo’nun olmasıyla Android platformunda öne çıkan kule yıkma oyunu. Top atışıyla yüksek kuleleri devirmeye çalıştığınız süper eğlenceli bir mobil oyun. Görselleriyle değerlendirmemenizi, oynayıp bakmanızı tavsiye ederim. Zaman geçirmek için birebir. İndirmesi de oynaması da ücretsiz ve sadece 39MB boyutunda!

Basit görsellerine, kolay oynanışına rağmen bağlandığımız mobil oyunlar vardır. Durakta, metroda, otobüste, misafirlikte, arkadaş beklerken, molada açıp oynamalık kısa süreliğine keyif veren oyunlar olurlar. Block Balls da bunlardan biri. Farklı formlarda çıkan temeli aynı tuğla kırma oyunlarından esinlenerek hazırlandığı aşikar olan Voodoo yapımı beceri oyununda topla kuleleri devirmeye çalışıyorsunuz. Kule birkaç parçadan oluşuyor ve her bir parçası belli atıştadan sonra zarar görüyor. Kuleyi yıkmak bölümü geçmeniz için yeterli olmuyor; kulenin tüm parçaları da platformdan silmeniz gerekiyor. Üstelik belli sayıda topa sahipsiniz. Kaçırma lüksünüz yok!