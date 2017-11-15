Blokları kırarken çok seri olmalısınız.
Blocks, renkli blokları patlatarak ilerlediğiniz reflekslere dayalı süper zor bir mobil oyun. Ketchapp’ın olmasıyla platformda öne çıkan arcade oyunda dokunuşlarınız oldukça hızlı olmalı. Yeterince seri olamazsanız bloklar yığına dönüşüyor ve oyuna veda ediyorsunuz.
Animasyonlarla süslenmiş rengarenk minimalist görselleriyle kendisine çeken Android oyununda puan toplamak için blokları parçalamanız yeterli oluyor. Blokların kaç vuruşta parçalarına ayrıldığı üzerlerinde yazıyor. Blokları üzerlerine seri şekilde dokunarak yıkabildiğiniz gibi platformun hemen aşağısındaki minik toplardan da yardım alabiliyorsunuz. Üç tane büyük toptan dökülen minik topların çıkması için blokları yıktığınızda gelen elmasları toplamanız gerekiyor.
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