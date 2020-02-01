Kendi suç çetenizi kurarak yasadışı işler yapacağınız ve polisi peşinize takmadan tüm işlerinizi gizlilikle yönetmek için mücadele edeceğiniz Bloody Roads, California, mobil oyunlar arasında strateji kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve nefes kesen kovalamaca sahneleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, California’da kanun kaçağı motorculardan oluşan kalabalık bir çete grubu oluşturarak yasadışı işler yapmak ve kısa yoldan zengin olarak sokakların hakimiyetini ele geçirmektir.

Suç imparatorluğunuzu kurarak yaşayan bir efsane olabilir ve sokakları yöneterek herkesi haraca bağlayabilirsiniz. Şehirdeki bazı binaları ele geçirerek kaçak motor parçası üretimi yapabilir ve kendi tasarladığınız motosikletleri satarak para kazanabilirsiniz. Seviye atladıkça yeni binaların ve suç türlerinin kilidini açabilir ve daha fazla kazanç sağlayabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerle buluşan Bloody Roads, California, 1 milyondan fazla oyuncu tarafından tercih edilen aksiyon dolu bir çete oyunudur.