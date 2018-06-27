Bloxorz: Roll the Block, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve bir o kadar da zorlu bir bulmaca oyunudur. Zorlu bölümlerin üstesinden gelmeniz gereken oyunda blokları sürükleyerek yerlerine yerleştirmeye çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir bulmaca oyunu olan Bloxorz, parmağınla bloğu kontrol ettiğiniz bir oyundur. Hedefe ulaşmak için en az hamle yapmanız gereken oyunda zorlu seviyeleri de tamamlamanız gerekiyor. Renkli grafikleriyle de hoş bir atmosfere sahip olan oyunda bağımlılık yapıcı bir etki yer alıyor diyebilirim. İnternet bağlantısına da gerek duymadan oynayabileceğiniz oyunda işiniz oldukça zor. Platformdan aşağı düşmeden ilerlemeniz gereken oyunda işiniz oldukça zor. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken bir oyun diyebilirim. Bloxorz oyununu sakın kaçırmayın.

Bloxorz oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.