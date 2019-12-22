Dünyanın ünlü şehirlerinde dolaşarak eğlenceli eşleştirme bulmacaları çözeceğiniz ve puan toplayarak çeşitli ödüller kazanacağınız Bon Voyage, mobil platformda Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan eşsiz bir oyundur.

Canlı grafikler ve keyif verici ses efektleri ile donatılan bu oyunda yapmanız gereken, farklı renklere ve şekillere sahip eşleştirme bloklarını uygun şekillerde bir araya getirerek eşleştirmeleri tamamlamak ve puan toplayarak farklı şehirlerde resim çektirmektir.

En az 3 aynı renge ve şekle sahip eşleştirme bloğunu birleştirerek amaca ulaşabilir ve eşleştirmeyi tamamlayarak ödüller kazanabilirsiniz. Paris, Mısır, Roma ve daha onlarca dünyaca ünlü şehre yolculuk yaparak eğlenceye doyabilirsiniz.

Oyunda birbirinden zorlu yüzlerce eşleştirme bölümü ve bulmacalardan kazanabileceğiniz sayısız ödül yer almaktadır. Ayrıca seviye atladıkça gidebileceğiniz birbirinden güzel birçok şehir bulunmaktadır. Eşleştirmeleri başarıyla tamamlayarak farklı şehirler görebilir ve ödül çarkından yeni hediyelere ulaşabilirsiniz.

Bulmaca oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan Bon Voyage, sıkılmadan oynayacağınız kaliteli bir oyun olarak öne çıkmaktadır.