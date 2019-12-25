Boost Racer 3D oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınzda oynayabileceğiniz sürükleyici bir simülasyon oyunudur.

Yarışan arabalar! Offroad araba ile dağ pistlerinde eğlenceli sürüş deneyimi... Bu offroad sürüklenme simülatöründe ortaya konan çeşitli sürüklenme teknikleri, -örneğin el freni sürüklemesi ve kir düşmesi- özensiz yol köşelerinde uçurumdan sürüklenen araçlar için tasarlanmış muhteşem bir oyundur.

Boost Racer 3D oyunu sürüş kontrolleri, en yeni grafikleri, yolda izler bırakan dumanlı lastikleri ve 3d arabaları ile offroad araba oyunları arasında en iyisidir. Sen de oyunun en iyisi olmak istiyorsan gizli drift becerilerini göster.

Araba yarışlarının bu deneyimi, araba yarışı sürüklenmeleriyle harmanlandığında, bu sürüklenen oyunları oynamaya değer ve oldukça iyi oyunlar yapar. Çok iyi bir araba sürücüsü olduğunuzu düşünebilirsiniz fakat bu oyunda engebeli ve dağlık pistler bulunmakta. Bu sizi epey zorlayacaktır.

Bağımlılık yaratan araba sürme oyunu, en iyi arabaların daha kontrollü bir şekilde gitmesini sağlar ve sonsuz heyecan yaşatır. Offroad drifti için özel olarak yapılan 3D arabaları sayesinde daha önce yaşamadığın deneyimleri yaşayabilirsin. Sen de bu oyunun bir parçası olmak istiyorsan hemen indir ve oynamaya başla. Şimdiden oynayan herkese başarılar diliyorum.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.