Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Bottle Pop, rengarenk şişelerin yer aldığı farklı platformlarda yarışarak yıldızları toplamak için mücadele edeceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafik tasarımı ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, farklı sayıda ve renkteki şişeleri patlatarak kapaklarının fırlamasını sağlamak ve platformda yer alan yıldızları vurarak puan toplamaktır. Şişelere dokunarak kapaklarının açılması için onları patlatmalı ve farklı bölgelerde yer alan yıldızları vurmalısınız. Şişeleri kırarken ve patlatırken zamanlamayı iyi ayarlamalı ve kapakların yıldızlara değmesi için planlamayı doğru yapmalısınız. Stres giderici bölümleri ve sürükleyici özelliği ile bağımlısı olacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda farklı renklerde ve boyutlarda yüzlerce şişe yer almaktadır. Ayrıca birbirinden zor 200’den fazla bölüm bulunmaktadır. Bulmaca oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve yüz binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan Bottle Pop ile sizlerde eğlenceli analar geçirebilir ve ücretsiz olarak bu keyfi yaşayabilirsiniz.