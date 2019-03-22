Sevimli bir karakter eşliğinde zorlu engelleri aşarak parkurları tamamlayabileceğiniz ve puanlar kazanabileceğiniz Bouncy Buddies - Physics Puzzles, Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorun yaşamadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Keyif verici müzikleri ve renkli grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, kristal bloklardan oluşan parkurlarda karakteriniz ile doğru hamleleri yaparak engelleri aşmak ve bölümü tamamlamaktır. Üçgen ve düz birkaç kristal bloğun çeşitli bölgelere yerleştirilmesiyle oyun başlar. Top şeklindeki karakterinizi blokların arasında hareket ettirerek kristalleri kırmalı ve puan kazanmalısınız.

Oyunda birbirinden güzel 80 farklı müzik ve toplamda 50 zorlu seviye bulunmaktadır. Beyin egzersizleri şeklinde tasarlanmış ilginç parkurlarda zıplayarak doğru hamleler yapmalı ve seviye atlamalısınız. Sürükleyici bölümleri sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil oyun platformunda bulmaca kategorisinde yer alan ve 10 binden fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen Bouncy Buddies - Physics Puzzles, her geçen gün daha fazla oyuncunun ilgisini çeken kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.