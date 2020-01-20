Brain Out, basit görünen ancak üzerinde düşünerek çözebileceğiniz bilmeceler içeren bir mobil bulmaca oyunu. Grafikleri, sesleri, oynanışıyla eğlendiren zeka oyunu her yaştan kişiye hitap ediyor. IQ seviyenizi test etmek için oynayabileceğiniz en iyi mobil oyunlardan biri. İndirmesi de oynaması da ücretsiz ve aktif internet bağlantısı gerektirmiyor!

Mantıksal düşünme, refleks, hafıza, yaratıcılık ve daha birçok beceriyi geliştirmenize yardımcı olan süper eğlenceli bir Android oyunu Brain Out. 50 milyondan fazla Android telefon kullanıcısının başında zaman geçirdiği bu bulmaca oyununda bir dizi zor zeka oyunları ve farklı bilmeceler bulunuyor. Bölümler kandırılmaya yönelik hazırlanmış. Normal şekilde asla cevap vermeyin. Yaratıcı düşünme ve saçma çözümlerle çok farklı bir oyun deneyimi yaşatıyor.

Brain Out Android Özellikleri