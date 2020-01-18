Brain Test, şaşırtıcı ve eğlenceli zeka oyunları içeriyor. Zor ve zihin açıcı zeka oyunları, kurnazca hazırlanmış bulmacalar, cevaplarını tahmin bile edemeyeceğiniz komik ve zorlu bilmeceler, sonsuz eğlence ve beyni zorlayan ücretsiz oyunlarla dolu harika bir Android uygulaması. IQ testi yapmak için en iyi oyunlardan biri.

Zeka testi ve zeka oyunları, akıl oyunları, beyin bulmacaları, bilmece oyunları, kelime oyunları, başka bulmaca testi oyunlarını seviyorsanız Brain Test’i Android telefonunuza indirmelisiniz. Düşünmeye iten harika bölümler sunuyor. Bölümleri geçmek için hem etkili düşünmeniz hem de tüm dikkatinizi vermeniz gerekiyor. Çok basit görünen sorular zorlayabiliyor, çok zor görünen sorular hemen çözülebiliyor. İpucu alabiliyorsunuz ancak ipuçları sınırlı sayıda, hemen kullanmamanızı tavsiye ederim. Sonradan video izleyerek ücretsiz alınabilse de ipucu hakkı toplamak zor oluyor.