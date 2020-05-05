Brick Merge 3D, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil bulmaca oyunu olarak dikkat çeken oyunda renkli blokları üst üste dizerek bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Bağımlılık yapıcı etkisiyle ön plana çıkan oyunda aynı sayıdaki tuğlaları birleştirerek ilerlemeniz gerekiyor. Farklı tuğla çeşitlerinin ve atmosferlerin de yer aldığı oyunda rahatlatıcı bir etki de yer almakta.

Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız eğer beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm Brick Merge 3D oyununu kaçırmayın.

Brick Merge 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.