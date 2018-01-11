Bridge.io, sevimli farelerle köprüleri geçmeye çalıştığınız arcade oyunu. İster tek başınıza isterseniz de dünyanın dört bir yanından oyuncularla birlikte oynayabileceğiniz arcade oyunda mümkün olduğunca uzun mesafe gitmeye çalışıyorsunuz. Köprü kurmanın zorluğunu yaşayacağınız oyunu sinirleriniz sağlamsa öneririm.

Oyunda ilerlemek için fareyi bir sonraki platforma atlatmaya çalışıyorsunuz. Platformlar arası boşluğu kapatıp yol yapmanın yolu sağlam köprü kurmaktan geçiyor. Ekrana ne kadar uzun basılı tutarsanız karşıya geçmenizi sağlayan köprü o kadar uzun oluyor. Kolay bir oyun gibi gözüküyor ancak öyle olmadığını daha oyunun başındayken gösteriyor. Üzerine bastığınız küçücük platformdan bir diğerine atlamak hem seviye tabanlı tek oyunculu modda hem de çok oyunculu modda oldukça zor. Unutmadan, oynadıkça kazanacağınız altınlar sadece yeni karakterleri açmanızı sağlıyor.