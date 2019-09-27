Bridgefy - Offline Messaging, internetsiz çalışan mesajlaşma uygulamalarından biri. Doğal afet zamanlarında operatörlerin hizmet veremediği anlarda iletişimi sağlayabilmek adına her telefonda bulunması gerektiğini düşündüğüm uygulamalar arasında. Son gerçekleşen İstanbul depreminde 24 saat içinde en çok indirilen uygulama olduğunu da belirtmek gerek.

Her an başımıza gelebilecek kötü olaylardan birisi de deprem. Deprem anında ne yazık ki altyapımız yeterince güçlü olmadığından telefon hatları kesintiye uğruyor, uzun süreli yaşanan bu sorun sevdiklerimizle iletişime geçmemizi engelliyor. Haberleşmenin oldukça önemli olduğu bu anlarda internet olmadan çalışabilen haberleşme uygulamaları hayat kurtarıyor. Bridgefy, bu uygulamalardan biri. İnternetsiz mesajlaşmanızı sağlayan ücretsiz bir Android uygulaması. İnternet bağlantınız yerine Bluetooth bağlantınızı kullanarak yakınınızdaki insanlarla bir şekilde iletişime geçmenizi sağlıyor. Uygulamanın çalışma mesafesi ise 100 metre. 100 metre uzaklıkta Bluetooth bağlantısını açmış birileriyle iletişimi sağlayabiliyorsunuz.