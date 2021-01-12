BtcTurk Pro, Bitcoin al sat işi yapabileceğiniz güvenilir mobil uygulamalardan biri. Türkiye’nin ilk kripto para işlem platformu BtcTurk’ün mobil uygulamasını Android telefonunuza indirerek 15 dakikada oluşturacağınız hesap üzerinden kripto para alım satımı yapabilirsiniz.

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650 binin üzerinde kullanıcısıyla Türkiye’nin ilk ve en büyük Bitcoin ve altcoin borsası olan BtcTurk’ün uygulaması BtcTurk | Pro, internet sitesinden yapabildiğiniz tüm işlemleri akıllı telefonunuzdan her yerde, her zaman profesyonel ve güvenli bir şekilde yapmanızı olanak tanıyor. 15 dakikada hesap oluşturarak TL yatırarak hızlı ve güvenli bir şekilde Bitcoin (BTC) ve diğer kriptoparaları (Ethereum, XRP, Litecoin, Tether, Stellar Lumens) alıp satabilirsiniz. Bitcoin ve altcoin transferleri için herhangi bir ücret alınmıyor.

BtcTurk Pro - Bitcoin Al Sat, kriptopara çekimlerinde kullanıcıların güvenliğini sağlamak için 2 aşamalı doğrulama ve PIN kodu kullanımını zorunlu tutuyor. Tüm dijital varlıklarınızın %97’si çevrimdışı soğuk cüzdanlarda saklanıyor. Varlıklarım sayfasından Türk Lirası, Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin ve diğer varlıklarınızı toplam ve kullanılabilir bakiye olarak görüntüleyebilir, hesabınızdaki tüm kriptoparaların miktarlarını ve TL ve BTC cinsinden yaklaşık karşılıklarını görebilirsiniz. Türk Lirası ve kripto para yatırma ve çekme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Uygulama üzerinden Bitcoin ve kriptopara fiyatlarını anlık olarak takip edebilirsiniz. Fiyatlar sayfasından işlem yapabileceğiniz tüm pariteleri görebilir, TL, BTC ve USDT paritelerine göre filtreleme yapabilirsiniz. İşlem çiftine dokunarak fiyatları ve grafiği daha detaylı inceleme şansına sahipsiniz.

Bitcoin alım satımla ilişkili sorularınız için 7/24 destek veren [email protected]'a mail atabilirsiniz.