Zimad imzası ile geliştirilen ve tamamen ücretsiz olan Bubble Birds V Shooter ile mobil cihazımızda birbirinden farklı bulmacaları çözmeye çalışacağız.

Balon patlatma oyunu olarak karşımıza çıkan ve tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapımda aynı renkteki ve türdeki kuşları bir araya getirerek yok etmeye çalışacağız. Oldukça renkli içeriklere sahip olan yapım serinin en iyi balon patlatma oyunu olarak adından söz ettiriyor.

200’den fazla balon patlatma bulmacasının yer aldığı yapımda basitten zora doğru ilerleyecek ve seviyeleri tamamlamaya çalışacağız. Eğlenceli rengarenk temalara sahip olan başarımı mobil bulmaca oyunu iki farklı mobil platformda ücretsiz olarak oynanıyor. Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan Bubble Birds V Shooter, 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor. Hoş grafiklerin ve animasyonların yer aldığı oyun, Google Play’de 4.6 gibi bir inceleme puanına sahip.

İyi oyunlar dileriz.