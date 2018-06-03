Bubble Group Messenger, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir mesajlaşma uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Basit arayüzü ve kullanışlı özellikleriyle dikkat çeken uygulama ile arkadaşlarınızla dilediğiniz gibi konuşabiliyorsunuz.

Eğlenceli grup mesajlaşmaları yapmak ve arkadaşlarınzla anlık iletişim kurmak için tercih edebileceğiniz Bubble Group Messenger, kullanışlı özellikleriyle karşımıza çıkıyor. WhatsApp'a alternatif olarak niteleyebileceğim uygulama ile konferans görüşmeleri yapabiliyor ve grup olarak hareket edebiliyorsunuz. Farklı özellikleriyle de dikkat çeken Bubble Group Messenger, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken mesajlaşma uygulamalarından bir tanesidir. Son derece basit arayüzü ve eğlenceli gif desteğiyle de keyifli vakit geçirmenize yardımcı oluyor. Hızlı mesaj yazmayı sevenlerin de işini kolaylaştıran özelliklere sahip olan uygulama ile limitsiz bir şekilde iletişim kurabiliyorsunuz.

Bubble Group Messenger uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.