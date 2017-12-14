Bubblegum Hero, sakız çiğnemeyi seven ilginç tiplerin yerine geçtiğimiz zamanlamaya dayalı süper eğlenceli bir Android oyunu. Kendilerini sakız kahramanları olarak gören karakterlerle sakız şişirme yarışına giriyoruz. Sakızı yüzüne gözüne bulaştırmadan en büyük baloncuğu oluşturan yarışı kazanıyor elbette ancak bunu başarmak bir hayli zor.

Animasyonlarla zenginleştirilmiş minimalist görselleriyle kendisine çeken arcade oyunda sakız patlatmanın eğlenceli bir şey olduğunu düşünen karakterleri yönetiyoruz. Bazen yolun ortasında, bazen spor salonunda, bazen de bir yeme-içme mekanında karşımıza çıkan karakterlerin amacı; sakızdan en büyük balonu yaparak dünya rekoru kırmak.

Sakız şişirirken karakterin baş çevresinde çıkan çembere odaklanmamız gerekiyor. Sakız, kesikli daire içine girdiğinde parmağımızı çekiyoruz. Aksi halde sakız yüzümüzde patlıyor. Sakız balonumuzu sarı daire üzerinde gezdirmeyi başarırsak bonus puan kazanıyoruz. Bu hareketi tekrarlamamız durumunda da kombo sayılıyor; puanımız katlanıyor. Bu, oyunun kolay yüzü. Bir de ayarlardan aktif edebileceğiniz gerçekçi mod var ki pratik kazandıktan sonra bence bu modda oynamaya devam etmelisiniz.