Bucket uygulaması yaptığınız harcamaları kayıt altında tutarak bütçenizi kontrol etmenizi kolaylaştırıyor.
Bucket uygulamasını kullanarak Android cihazlarınız üzerinden masraflarınızı kontrol altında tutabilirsiniz.
Aylık masraflarınızın ne kadar olduğunu iyi takip edebilmek gerçekten zorlu bir iş. Hesapta olmayan harcamalar da işin içine girince bütçeniz birden sarsılabiliyor. Bunu kontrol altında tutabilmek için kullanabileceğiniz Bucket uygulaması, yaptığınız her harcamayı ekleyerek ay sonunda detaylı bir inceleme yapabilme imkanı sunuyor. Aylık gelirinizi ekledikten sonra, yaptığınız her harcamayı eklemeniz gereken uygulama, birikim yapmak isteyenler için gerçekten faydalı olacaktır diye düşünüyorum.
İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan kullanabileceğiniz uygulamada, almak istediğiniz ürünler için de sizi teşvik edecek bir özellik sunuyor. Örneğin, yeni bir telefon almak için 3000 TL biriktirmek istiyorsanız, şimdiye kadar biriktirdiğiniz parayı yazarak hedefinize ulaşmanız için kalan miktarı görebilirsiniz. Ayrıca bu bölüme düzenli olarak para girişi de yapabiliyorsunuz. Ayarlar bölümünden para birimini de seçebileceğiniz uygulamada ne yazık ki şu an için TL desteği bulunmuyor. Ancak, diğer para birimlerinden birini seçip bunu TL olarak kullanabilirsiniz.
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