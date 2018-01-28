Bucket uygulamasını kullanarak Android cihazlarınız üzerinden masraflarınızı kontrol altında tutabilirsiniz.

Aylık masraflarınızın ne kadar olduğunu iyi takip edebilmek gerçekten zorlu bir iş. Hesapta olmayan harcamalar da işin içine girince bütçeniz birden sarsılabiliyor. Bunu kontrol altında tutabilmek için kullanabileceğiniz Bucket uygulaması, yaptığınız her harcamayı ekleyerek ay sonunda detaylı bir inceleme yapabilme imkanı sunuyor. Aylık gelirinizi ekledikten sonra, yaptığınız her harcamayı eklemeniz gereken uygulama, birikim yapmak isteyenler için gerçekten faydalı olacaktır diye düşünüyorum.