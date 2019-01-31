Butigo uygulaması ile Android cihazlarınızdan kadın ayakkabı ve çanta modellerini inceleyerek satın alabilirsiniz.

Kadınların yanlarından ayırmayacağı bir mobil uygulama olan Butigo, sezonun trendlerini sizlere sunan ve pek çok farklı ayakkabı ve çanta modellerini incelemenize olanak tanıyor. Sezonun en çok tercih edilen ürünlerini görebileceğiniz Butigo uygulamasında, oturduğunuz yerden sipariş verebilmeniz de mümkün hale geliyor.

Şıklığından ödün vermek istemeyen kadınlar için kıyafetlerinizden çeşitli kombinler oluşturmanıza da olanak tanıyan Butigo uygulamasında, aksesuar seçimlerini dahi yapabilirsiniz. Her gün eklenen yüzlerce ürün seçeneğine ulaşabileceğiniz Butigo, ürünlerin detaylı fotoğraflarını ve renk seçeneklerini de sizlere sunuyor. Renk, beden, numara gibi seçimleri yaptıktan sonra güvenli bir şekilde ödeme yaparak siparişinizi tamamlayabileceğiniz Butigo uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri