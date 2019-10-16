Mobil oyun dünyasının yeni ismi olan Gratsonia Limited ilk oyunu olan Butterfly Garden Mystery’i başarılı bir şekilde piyasaya sürdü.

Hem Android hem de iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Butterfly Garden Mystery şu sıralar ilgiyle oynanmaya devam ediyor. İki farklı mobil platformda yer alan ve oyunculara sayısız bulmacalar sunan yapım 1 milyondan fazla oyuncuya hitap ediyor.

Rengarenk içeriklerin ve başarılı bir oynanışın yer aldığı yapımda heyecan verici seviyeler eşliğinde kelebek bahçesini de restore edeceğiz.

Oyunun mantığı tamamen şöyle olacak; Oyuncular karşılarına çıkan birbirinden farklı bulmacaları çözecek ve kelebek bahçesini dekore edebilmek için hamle sayısı elde edecekler. 250’den fazla renkli tasarlanmış nesnenin yer aldığı yapımda 7’den fazla da farklı alan karşımıza çıkacak.

İnternet bağlantısı gerektirmeden oynanabilecek olan yapımda oyuncular oyun içi karakterler ile de karşılaşacaklar.