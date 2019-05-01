Butterfly - Insta Highlight Cover, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir duvar kağıdı uygulamasıdır.

Instagramda kaydedilen hikayelere kapak resmi koymanız için hizmet sunan Butterfly - Insta Highlight Cover, bünyesindek tonlarca resim ile karşınızda. Oldukça basit bir kullanıma sahip olan uygulamada yer alan fotoğrafları ücretsiz bir şekilde indirebiliyor ve Instagram profilinizi renklendirebiliyorsunuz. Her türlü kategoriden onlarca içeriğe anında ve hızlı erişim sağlayabileceğiniz Butterfly - Insta Highlight Cover, mutlaka telefonlarınızda bulunması gereken bir uygulama. Hemen hemen her kategoriye uygun ikonik resimleri içeren uygulamada hoş bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Minimalist arayüzüyle de sade bir kullanım deneyimi sunuyor diyebilirim. Bu tarz bir uygulama arayışınız varsa Butterfly - Insta Highlight Cover sizleri bekliyor.

Butterfly - Insta Highlight Cover uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.