Cafe Master oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir simülasyon oyunudur.

Kafee ustası olmaya hazır ol. Bu gerçekte olmaktan daha kolay ve eğlenceli. Sana gösterilen tarifleri birebir uygularsan efsane yiyecek ve içecekler ortaya koyabilirsin. Müthiş bir mutfakta rahat rahat çalışabilirsin. Tüm malemelere sahipsin geriye sadece onlarla harikalar yaratmak kalıyor.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz ve aynı zamanda faydalı bilgiler edinebileceğiniz farklı bir platform. Kahve, waffle veya meyve suyu... Seçenekler senin başarıla orantılı olarak artacaktır. Bu nedenle ortaya güzel şeyler koyarak kendini geliştirmelisin. Kafeni yükseltmek için daha çok çalışmalısın.

Gerçek bir başarı istiyorsan bu alandaki en iyi şef olmayı denemelisin. Oynaması pratik ustalaşması zor fakat keyifli bir oyun. Sen de bu oyunun ustası olmak istiyorsan oyunu ücretsiz olarak indirebilirsin.