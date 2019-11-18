Cannon Shot!

Seviyeyi tamamlamak için tüm kovaları toplarla doldurun. Vurduğunuz topların yönünü değiştirmek için çeşitli nesneleri hareket ettirmek için parmağınızı kullanın. Akıllı nişan al! Yeni topların kilidini açmak için seviyeleri tamamlayın. Nadir olanı bulabilir misin?

Mermiyi ateşlemek, hedefi vurmak ve diğer tüm silah atışlarından kaçınmak için dokunun! Dönen daireyi vurmayı, hassas saymayı ve hata yapmayı hedeflemeyin! Ne kadar çok ateş edersen, o kadar zorlaşacak. Her seviyede değişen konumlara göre çeşitli nesneleri hareket ettirerek topların çarpacağı açıyı ayarlamalı ve kovaya doğru sekmesini ayarlamalısın!

Silahları döndür, topları ateşle, hedefi havaya uçur ve kendi efsanevi koleksiyonunu oluştur.