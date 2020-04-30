Mobil cihazınızda araba fabrikası yönetmek ister misiniz?

Evet dediğinizi duyar gibiyim. Oldukça renkli ve bir o kadar da eğlenceli olan Car Business: Idle Tycoon ile Android akıllı telefon ve tabletlerinizde araba fabrikası CEO’su olarak görev alabilecek, birbirinden kaliteli araba üretmeye başlayabileceksiniz.

Erken erişim oyunu olarak Play Store üzerinde oyuncuların beğenisine sunulan yapım zengin içeriğinin yanı sıra bir o kadar da eğlenceli bir oynanışa sahip.

Kendi şirketimizi kurarak işe başlayacağımız oyunda işçiler ve güvenlik görevlileri işe alacak, benzersiz araçlar üreterek dünyanın dört bir yanına satışlarını gerçekleştireceğiz.

Bazen arabaları yıkatacak, bazen de tamir ettirebileceğimiz oyunda yepyeni araçları da hayata geçirmeye çalışacağız.

Bunlara ek olarak farklı binalar da inşa edebileceğimiz oyun da bu binaları geliştirerek daha fazla üretim yapabileceğiz.