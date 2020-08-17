Cashier 3D, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil simülasyon oyunudur.

Para üstü vermeye dayalı bir simülasyon oyunu olan Cashier 3D oyununda kasaya bakıyor ve müşterilere para üzeri vermeye çalışıyorsunuz. Dikkatli olmanız gereken oyunda kasiyerliğiinizi en iyi şekilde yapmak için mücadele ediyorsunuz. Doğru para üstünü vererek bölümleri tamamlamaya çalıştığınız Cashier 3D oyununda eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz.

Eğer bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Cashier 3D mutlaka denemeniz gereken bir oyun.

Cashier 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.