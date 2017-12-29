Castle Battles, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir strateji oyunu olarak dikkat çekiyor. Hızlı ve tempolu bir mobil oyun olarak ön plana çıkan oyunda mücadele gücü bir hayli yüksek savaşlara dahil oluyorsunuz.

Düşmanlarınızla kıyasıya mücadele ettiğiniz bir strateji oyunu olan Castle Battles, hikaye tabanlı bir mobil oyundur. Yaşadığınız toprakları kurtarmak için mücadele ettiğiniz oyunda ordunuzu kurarak benzersiz ve zorlu düşmanlarla savaşıyorsunuz. 40'dan fazla benzersiz düşmana sahip olan oyunda kendi imparatorluğunuzu da kuruyorsunuz. Aksiyon dolu maçlara da katılabileceğiniz oyunda ilginç bir atmosfer yer alıyor. Bağımlılık yapıcı etkisi de bir hayli yüksek olan oyunda sürükleyici bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Farklı oyunlar denemeyi sevenlerin mutlaka denemesi gereken Castle Battles, boş zamanlarınızı da değerlendirebileceğiniz bir oyundur. Harika bir yolculuğa çıkabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Castle Battles oyunu sizleri bekliyor.

Castle Battles oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.