Castle Burn'de, kendi ordunuzun efendisi olacak ve birliklerinizi Crown League'de başkalarına karşı savaşacaksınız. Bölgenizi genişletirken kampları ve mana kutsallarını inşa edin ve siz ve tacı arasında duranları ortadan kaldırmak için elinizdeki tüm kartları kullanın.

Güverteni gerçek zamanlı olarak topla! Güvertenize bir ünite kartı ekledikten sonra, ilgili birimi savaş alanına yerleştirebilirsiniz. Kule kartları gelen düşmanlara karşı savunacak kuleler inşa etmek için kullanılabilir, büyü kartları ise bir döngü içinde düşmana atmak için kullanılabilir. Rakibinizi devirmek ve zafer kazanmak için stratejilerinizi gerçek zamanlı olarak uyarlayın.

Kalenizin seviyesini yükselterek stratejik seçeneklerinizi genişletin. Güvertenize ikinci ve dördüncü kart ekledikten sonra, kalenizin yükseltmesi başlayacak ve rakiplerinizi yok etmek için daha yüksek seviye kartlar ekleyebileceksiniz. Daha önce böyle bir oyun oynamadın mı? Endişe etme. Herkes ligde zirveye çıkabilir.