Hayalinizdeki kasabayı inşa ederek çeşitli üretim merkezleri ve ticaret alanları kurabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz Castle Clicker, mobil platformda simülasyon oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen kaliteli bir yapımdır.

Kaliteli grafikler ve efektleri ile donatılan bu oyunda yapmanız gereken, inşa ettiğiniz kasabaya çeşitli madenler ve ticaret alanları kurarak ekonominin gelişmesini sağlanmak ve kasabayı büyüterek daha fazla bina yapmaktır.

Kasabanızda işleteceğiniz altın, demir ve daha onlarca farklı madenden bol miktardan kazanç sağlayabilir ve kasabanın gelişmesi için ihtiyacınız olan her türlü binayı inşa edebilirsiniz. Ayrıca yeni yerler keşfederek daha fazla kaynağın bulunduğu mekanları işletebilir ve seviye atlayabilirsiniz.

Oyunda kasabanıza kurabileceğiniz çeşitli yerleşim yerleri ve ticaret merkezleri bulunmaktadır. Ayrıca altın, demir, taş, kömür ve daha onlarca farklı maden ocağı yer almaktadır. Üretim mekanizmalarını doğru işleterek kazancınızı artırabilir ve kasabanızı geliştirebilirsiniz.

Android işletim sistemini içeren tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Castle Clicker ile sizde maceraya doyabilir ve kendi kasabanızı kurabilirsiniz.