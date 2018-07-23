Castle Creeps Battle, strateji ve kule savunma, çarpışma, toplanabilir kart oyunlarını harmanlayan kaliteli bir mobil oyun. Harika zamanlama, etkili strateji ve saldırıcı gücü gerektiren harika bir PvP kule savunma strateji oyunu. Outplay’in imzasını taşıyan yapım, grafikleriyle de kalitesini ortaya koyuyor.

Yaratıklar ve kahramanlarla dolu fantastik dünyada geçen mükemmel ötesi grafikler ve animasyonlarla süslenmiş online kule savunma oyunu Castle Creeps Battle’da dünyanın dört bir yanından oyuncularla teke tek mücadele ediyorsunuz. Bir yandan kalenizi savunurken diğer yandan düşmanlarınızın savunma hatlarını çökertmenin yollarını aradığınız oyunda seçilebilir 4 kahraman var. Kendi özel yetenek ve istatistiklerine sahip kahramanların yanı sıra 25 birlik, 12 farklı kule ve çok çeşitli büyüler var. Birlikler, kuleler kart formunda. Savaşa girmeden önce kart destenizi hazırlıyorsunuz. Savaş esnasında kartları arenaya sürerek aksiyona giriyorsunuz. Bu arada kartlarınızı diğer oyuncularla takas yapabiliyorsunuz.