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Castle Siege 0.4 (Android)
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  5. Castle Siege - Android İçin PvP Gerçek Zamanlı Strateji Oyunu

Castle Siege

0.4
Android
Castle Siege
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Erkan Calp
Erkan Calp -

Düşman kulelerini yıkın!

Castle Siege, dünya genelinde oyuncularla savaştığınız hızlı tempolu PvP gerçek zamanlı strateji oyunu. Karakter, birim ve güç kartlarını toplayıp ordunuzu kuruyor ve düşmanın kulelerini indirmek için mücadele ediyorsunuz. İster yalnız savaşın isterseniz de ittifaklar kurup kartlarınızı değiş tokuş edin ve birlikte savaşarak tepe noktaya erişin!

Yan bakış kamera açısından oynanış sunan mobil strateji oyunu Castle Siege’de en iyi savaşçı olduğunuzu göstermeniz isteniyor. Kahramanlar, yaratıklar, cüceler, devler, ejderhalar, evrim geçirmiş hayvanlar ve daha birçok türle dolu bu oyunda kartları toplayarak yenilmez ordunuzu oluşturuyorsunuz. Hedefiniz; düşman kuleleri. Karakterleri doğrudan kontrol edemiyorsunuz. Arenanın altında dizili kartları kullanarak birliklerinizi yönlendiriyorsunuz. Dolayısıyla savaşa başlamadan önce kart seçimi önemli.

Castle Siege Özellikleri:

  • Her krallıkta kilidi açılmayı bekleyen eşsiz yeni karakterler
  • Oyuncuya karşı oyuncu gerçek zamanlı savaşlar
  • Kilidi açılabilir beş krallık
  • Ödüllü sandıklar
  • Kart toplama ve yükseltme
  • Dinamik doğma alanı
  • İttifak kurma ve birlikte savaşma
  • Gündelik savaş modu (Puan kaybetme korkusu yok)

 

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