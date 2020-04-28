Mobil strateji oyunları arasında yer alan ve rengarenk yapısı ile oyuncuların beğenisini kazanan Cat'n'Robot: Idle Defense kitlesini artırmaya devam ediyor.

Sayısız oyuna imza atan Dino Go’nun başarılı oyunları arasında yer alan Cat'n'Robot: Idle Defense günümüzde Android ve iOS platformunda ilgiyle oynanmaya devam ediliyor. Rengarenk içerikleri ile her kesimden oyuncunun beğenisini kazanan yapım ücretsiz olarak oynanıyor.

Birbirinden farklı karakterlerin ve düşman modellerinin yer aldığı oyunda belirtilen hedefleri yok edebilmek için çeşitli stratejiler oluşturacak ve aksiyon dolu anlar yaşayacağız.

Özel yeteneklere sahip 10’dan fazla kahramanın yer aldığı oyun içerisinde gerçek zamanlı oynanış yer alıyor. Oyuncular gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanındaki oyunculara karşı mücadele edecek, onları etkisiz hale getirerek seviyelerini yükseltebilecekler.

Çeşitli ilginç görevler eşliğinde bazı ödüller de elde edeceğimiz yapım da sıralama sistemi de yer alacak. Oyuncular performanslarına bağlı olarak bu sıralamalar da boy gösterecekler.