Cat vs Mice, minimalist stilde harika grafiklere sahip kedi fare oyunu. Kedicikleri seviyor, arcade oyunlara bayılıyorsanız tam size göre bir mobil oyun. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Basit görselli arcade oyunlarla karşımıza çıkan Xi You Di Wang’in Cat vs Mice Türkçe adıyla kedi fareye karşı oyunu, zaman geçirmek için birebir. Oyunda kedinin yerine geçip yemeğinize göz diken farelere günlerini gösteriyorsunuz. Etrafınızı saran fareleri kovalayarak yemeğinizden uzaklaştırıyorsunuz ancak bitmek bilmiyorlar. Bir noktadan sonra yemeği kapmayı başarıyorlar. Farelerden biri bile yemeğe ulaşsa oyun bitiyor.

Kediyi kontrol etmek içinse koşu yönüne tek dokunuş yapmanız yeterli. Ancak dediğim gibi her taraftan geldiklerinden son derece hızlı olmalısınız.