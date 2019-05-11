Sevimli bir karakter eşliğinde zorlu bulmacaların yer aldığı parkurlarda yarışarak, şeker toplamak için mücadele edebileceğiniz Catch the Candy: Tutti Frutti, oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafik tasarımı ve keyif verici müzikleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, karakterinizin kuyruğundan faydalanarak çeşitli engel ve tuzaklardan kurtularak şekerlere ulaşmak ve parkuru tamamlayarak sonraki bölümlerin kilidini açmaktır. Karakterinizin kuyruğu uzayabilmekte ve uzak mesafede bulunan objelere ulaşabilmektedir. Bu sayede kuyruğu uzatarak engelleri itebilir, çekebilir ya da fırlatabilirsiniz. Engellerden kurtularak şekerlerin tamamını toplamalı ve bulmacaları çözmelisiniz. Zihin geliştirici ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden zor onlarca bulmaca ve her bulmacada toplamanız gereken sayısız şeker bulunmaktadır. Karakterinizin kuyruğundan faydalanarak şekerleri toplayabilir ve parkurları tamamlayabilirsiniz.

Mobil platformda Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Catch the Candy: Tutti Frutti, geniş oyuncu kitlesine sahip kaliteli bir oyundur.