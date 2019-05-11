Sevimli bir yaratıkla zorlu parkurlarda yarışarak şeker avına çıkabileceğiniz Catch the Candy: Winter Story, mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alan eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlendirici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, minik bir yaratığı yöneterek çeşitli engelleri aşarak parkurlardaki şekerleri toplamak ve seviye atlayarak sonraki bölümlerin kilidini açmaktır. Karakterinizin kuyruğu uzayabilme özelliğine sahiptir. Bu sayede önünüzdeki engelleri kuyruğunuzla iteleyerek ya da çekerek engellerden kurtulabilirsiniz. Hedef sürekli hareket halinde olduğundan hızlı olmalı ve kuyruğunuzla hedefi yakalayarak parkurda ilerlemelisiniz. Sürükleyici ve zihin geliştirici bölümleri ile eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden zor onlarca bölüm yer almaktadır. Her bölümde farklı engel ve tuzaklar bulunmaktadır. Engelleri aşarak elinizden geldiğince çok şeker toplamalı ve seviye atlamalısınız.

Android sürümü ile oyunculara hizmet veren ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken Catch the Candy: Winter Story, ücretsiz oyunlar arasında bulunmaktadır.