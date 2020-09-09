Chain Cube, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunudur.

Eşleştirme ve bulmaca tarzı bir oyun deneyimi sunan Chain Cube oyununda oyun alanını temizlemek için mücadele ediyorsunuz. Renkli blokları birleştirerek 2048'e ulaşmanız gereken oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Dikkatli olmanız gereken oyunda keyifli zaman da geçirebiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Chain Cube oyununuda işiniz bir hayli zor. Chain Cube oyunu sizleri bekliyor.

Chain Cube oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.