Champion Strike, kart destenizi kullanarak dünyanın dört bir yanından oyuncularla birebir savaştığınız gerçek zamanlı strateji oyunu. Online kart savaş - strateji oyunlarını seviyorsanız, ilk olarak Android platformuna çıkış yapan bu oyuna bir şans verin derim. Kuş bakışı kamera açısından oynanış sunan yapım, konsol kalitesinde grafikler, ses ve efektler sunuyor. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz!

Karakterinizi kartlar aracılığıyla güçlendirebildiğiniz, savaşlarda kart seçiminin önemli olduğu, karakter ve arena kontrolünü de size veren harika bir gerçek zamanlı mobil strateji oyunu Champion Strike. Çeşitli birimler, sihirler (büyüler) ve diğer kartlarla yeni yetenekler kazandırdığınız kahramanlarla girdiğiniz ikili savaşlarda düşmanınızın hareketlerini okumalı ve hızlı düşünmelisiniz. Savaş alanı dar. Saldırıp düşmanı yıkabildiğiniz gibi beklemediğiniz noktadan gelen bir saldırıyla yıkılabilirsiniz. Stratejik düşünürseniz hayatta kalabilirsiniz.

Champion Strike Özellikleri: