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Champion Strike 1.18.0.0 (Android)
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Champion Strike

1.18.0.0
Android
Champion Strike
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -

Şampiyonunuzu kartlarla güçlendirin, Arenanın hakimi olun!

Champion Strike, kart destenizi kullanarak dünyanın dört bir yanından oyuncularla birebir savaştığınız gerçek zamanlı strateji oyunu. Online kart savaş - strateji oyunlarını seviyorsanız, ilk olarak Android platformuna çıkış yapan bu oyuna bir şans verin derim. Kuş bakışı kamera açısından oynanış sunan yapım, konsol kalitesinde grafikler, ses ve efektler sunuyor. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz!

Karakterinizi kartlar aracılığıyla güçlendirebildiğiniz, savaşlarda kart seçiminin önemli olduğu, karakter ve arena kontrolünü de size veren harika bir gerçek zamanlı mobil strateji oyunu Champion Strike. Çeşitli birimler, sihirler (büyüler) ve diğer kartlarla yeni yetenekler kazandırdığınız kahramanlarla girdiğiniz ikili savaşlarda düşmanınızın hareketlerini okumalı ve hızlı düşünmelisiniz. Savaş alanı dar. Saldırıp düşmanı yıkabildiğiniz gibi beklemediğiniz noktadan gelen bir saldırıyla yıkılabilirsiniz. Stratejik düşünürseniz hayatta kalabilirsiniz.

Champion Strike Özellikleri:

  • Tüm dünyadan oyuncularla gerçek zamanlı Dünya Savaşı’na katılın.
  • Zaferle madalyalar kazanın. Sürekli yükselerek en sonunda En İyiler Ligi’nde mücadele edin.
  • Günlük görevleri tamamlayarak içlerinde kart, altın ve yakut bulunan sandıkları açın.
  • Şampiyonunuzu ve destenizi güçlendiren kartlar ve altın toplayın.
  • Oyun kayıtlarınızı analiz ederek stratejinizi geliştirin.
  • Diğer karşılaşmaları izleyerek savaş taktikleri öğrenin.
  • Eğitim savaşları sırasında kartları karşılaştırarak kazanan deste yapın.
  • Kart değişimi yapmak ve topluluğun bir parçası olmak için klan oluşturun ya da klanlara katılın.
  • Klan üyelerinizin oyunlarını destekleyerek altın ödülü kazanın.

 

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