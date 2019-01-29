Chamy - Colour by Number (Sayılarla Boyama), yetişkinler için boyama kitabı. Sadece Android platformunda 1 milyon indirmeyi geçen boyama kitabı uygulamasında mandalardan hayvanlara, kuşlardan çiçek böceklere, mekanlardan yiyeceklere pek çok etkileyici çizim renksiz olarak sizi bekliyor.

Mobilde en çok indirilen yetişkin boyama kitabı uygulaması Pixel Art’ın geliştiricileri tarafından hazırlanan Chamy, çizimleri boyarken renk seçiminde zorlanan kişilere hitap ediyor. İçerisinde stres atmanıza yardımcı olacak, kısa sürede modunuzu yükseltecek birçok çizim bulunuyor. Kategorize edilen bulmacalara her gün yenileri ekleniyor. Çizimlerde numaralandırılmış hazır renkleri kullanabildiğiniz gibi zevkinize göre de boyayabiliyorsunuz. Çizimler, fazlasıyla detaylı. Dakikalar alan çiziminizi tek dokunuşla sosyal ağlarda paylaşabiliyorsunuz.