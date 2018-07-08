Charge Alarm uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızın şarjı dolduğunda uyarı bildirimleri alabilirsiniz.

Telefonunuzu şarja taktıktan sonra uzun süre şarjda bırakmak, telefonun bataryası için zararlı olabiliyor. Bataryanın tamamının dolduğundan emin olmak için de zaman zaman kontrol etmeniz gerekebiliyor. Bu durumu sizin lehinize çeviren Charge Alarm uygulaması, telefonunuzun şarjı olduğunda size uyarı göndererek şarjdan çıkarmanız gerektiğini bildiriyor.