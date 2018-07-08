Charge Alarm uygulaması, akıllı telefonunuzun şarjı dolduğunda uyarı göndererek bataryanın uzun süre şarjda durmasını önlemenizi sağlıyor.
Charge Alarm uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızın şarjı dolduğunda uyarı bildirimleri alabilirsiniz.
Telefonunuzu şarja taktıktan sonra uzun süre şarjda bırakmak, telefonun bataryası için zararlı olabiliyor. Bataryanın tamamının dolduğundan emin olmak için de zaman zaman kontrol etmeniz gerekebiliyor. Bu durumu sizin lehinize çeviren Charge Alarm uygulaması, telefonunuzun şarjı olduğunda size uyarı göndererek şarjdan çıkarmanız gerektiğini bildiriyor.
Charge Alarm uygulaması, telefonunuzun şarjı sadece yüzde 100’e ulaştığında değil, yüzde 80, yüzde 90 gibi özel pil seviyesi durumlarında da sizlere bildirim gönderebiliyor. Bunun yanında pil durumu, sıcaklığı ve sağlığı konularında da sizlere bilgilendirme sunan Charge Alarm uygulamasında tahmini şarj süresini de görebilirsiniz. Eğer siz de telefonunuzun şarjı dolduğunda uyarı bildirimleri almak istiyorsanız, Charge Alarm uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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