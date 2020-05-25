Nevosoft Inc’in başarılı oyunlarından bir tanesi olan Charms of the Witch son zamanlarda geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

Mobil platformda bulmaca oyunu olarak yayınlanan ve günümüzde hem Android hem de iOS platformlarında 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen başarılı yapım renkli dünyası ile beğenileri kazanıyor.

Yayınlanmasından aylar geçmesine rağmen düzenli olarak güncellemeler alarak oyuncularına sürekli yeni içerikler sunmaya devam eden başarılı yapım, şeker patlatma oyunu ile aynı özelliklere sahip gibi görünüyor.

Aynı türdeki mücevherleri ve elmasları patlatmaya çalışacağımız oyunda alt alta ve yan yana kombinasyonlar yapmaya çalışacağız. Aynı türdeki en az üç nesnenin yan yana ya da alt alta gelmesi gereken oyun da basit kontrollerin yanı sıra rengarenk bir yapı yer alıyor. Ayrıca oyun içerisinde gizli nesnelerin de yer aldığını belirtelim.

Büyülü bir dünyaya giriş yapacağımız oyun içerisinde günlük ve haftalık çeşitli etkinlikler de yer alıyor.