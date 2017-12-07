Chicken Escape Story 2018, yan kamera bakış açısından oynanan, sonsuz koşu türünde süper eğleneceli bir mobil oyun. Kötü çiftçiden kaçmaya çalışan bir tavuğun yerine geçtiğimiz ilginç bir oyun. Android platformuna özel çıkış yapan arcade oyunda grafikler de üst seviye.

Aç bırakıldığından bulunduğu çiftlikten kaçmaya karar veren iri yapılı bir tavuğu kontrol ettiğimiz değişik bir oyun olan Chicken Escape Story 2018, tek dokunuş ve kaydırmaya dayalı kolay oynanış sunuyor. Oyunda amacımız; yolumuza çıkan çeşitli hayvan ve insanlara takılmadan mümkün olduğunca uzağa koşmak. Tavuk olduğumuzdan yapabildiğimiz hareketler sınırlı diye düşünmüştüm ancak öyle değil; tavuk karakterimiz kendisinden beklenmeyecek hareketleri sergiliyor, oldukça yetenekli.

Sonsuz ve kariyer modu seçenekleri sunan kaçış oyunu, görsel çizgileriyle küçük yaşta oyunculara hitap ettiğini gösterse de bence yetişkinlerin de keyif alarak oynayacağı bir oyun.