CHP Mobil uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan CHP hakkındaki her detaya ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin resmi mobil uygulaması olarak sunulan CHP Mobil, parti hakkında bilgi almak isteyen seçmenlere büyük kolaylık sağlıyor. CHP hakkında son dakika gelişmelerini sizlere sunan uygulamada fotoğraf ve video içeriklerine de erişebiliyorsunuz. CHP tarihçesi, programı, tüzüğü, yönetmelikleri ve seçim bildirgelerine de ulaşabileceğiniz uygulamada merak ettiğiniz her şeyi bulabilirsiniz.

Online üyelik sistemini de kullanıcılarına sunan CHP Mobil uygulamasında, aidat ve bağış bölümünden ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. CHP yöneticileri ve genel merkez ile iletişim bilgilerine de ulaşabilmenize olanak sağlayan CHP Mobil uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri