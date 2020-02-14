City Tour 2048 : New Age, 2048 sayı bulmaca oyunuyla şehir kurma oyunlarını birleştiren bir yapım. Şehir kurma oyunlarını seviyor ancak fazla detaylı buluyorsanız Şehir Turu 2048 : Yeni Çağ oyununu Android telefeonunuza indirip oynamalısınız. 50MB altı boyutuna rağmen kaliteli grafikler sunuyor ve aktif internet bağlantısı gerektirmiyor.

Oyunda aynı binaları eşleştirerek daha büyük, gelişmiş binalar inşa ediyor ve gittikçe şehrinizi büyütüyorsunuz. Binaları eşleştirirken hızlı olmanız gerekiyor. Yanlış yaparsanız Undo ile geri çekme şansına sahipsiniz. Magic ile binalarınızı geliştirebiliyorsunuz. Broom ile bir dönem inşa ettiğiniz, artık şehrinizde istemediğiniz eski binaları yıkabiliyorsunuz. Ancak geri alma, sihir ve süpürme, hepsi sınırlı; powerup gibi düşünebilirsiniz. Bu arada gezebileceğiniz 6 şehir var.