Civilization War - Last King

Dünyayı ele geçirmek için 8 medeniyetten birine liderlik edin. 8 uygarlıktan birini seçin - Kore, Çin, Japonya, Hindistan, İngiltere, Roma, Mısır veya diğerleri. Asker türleri, ulusal hazineler ve özellikler seçilen medeniyete göre değişir;Bronzdan Orta Çağ ve Rönesans'a! Hiç bitmeyen bir medeniyet geliştirin.

Medeniyetinizi diğerlerinden daha hızlı geliştirin ve bir fetih savaşı başlatın. Başkentleri ele geçirmek için şiddetli bir savaş, şiddetli saldırı ile düşmanın şehirlerini çatış. Güçleri kazanmak için ittifaklar ile birleşin. Piyade, okçu, süvari, topçu ve diğer çeşitli silahlı kuvvetleri kullanarak taktiksel savaşın. Askeri stratejinize fayda sağlamak için medeniyetinizi ve ordu özelliklerinizi kullanın.

Kleopatra, Gandhi, Kral Sejong ve hatta Qin Shi Huang. Medeniyet Liderleri şimdi bu oyunda. Her liderin özel karakteristik becerilerini kullan: Diğer uygarlıkların liderlerini hapsetmek için Liderlerini topla ve geliştir.