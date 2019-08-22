Leme Games imzası ile geliştirilen Clash of Empire 2019 mobil platformda strateji oyunları arasında yer alıyor.

Küresel anlam da gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanından oyuncular ile mücadele edeceğimiz yapımda gerçekçi ve bir o kadar da fantastik bir yapı bizleri bekliyor olacak. Oyun içerisinde kendi imparatorluğumuzu kurarak çevre imparatorluklara karşı mücadele edecek, yepyeni geliştirme modeli ile daha hızlı kaynak üretebileceğiz.

Farklı askeri birliklerin, cavanarların ve yaratıkların da yer aldığı yapımda oyuncular gerçek zamanlı olarak yeni işçiler, askerler geliştirecek, teknolojik araştırmalar yapabilecek, kaleler geliştirerek dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı direnebilecekler.

Hem Android hem de İOS platformunda karşımıza çıkan yapım ücretsiz yapısı ile günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.