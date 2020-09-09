Klasik RTS oyunlarını oynamayı seviyor msunuz? Tamamen yeni mobil strateji oyunu Clash of Legions'ı seveceğinizden emin olabilirsiniz: Birimleri kiralayın, kaynakları toplayın ve bir üs oluşturun. Birliklerine savaş alanında komuta et, yeteneklerini kullan ve düşman büyülerini ustaca atlat.

1v1 dövüşleri, güçlü takım savaşları, müthiş bir savaş alanında heyecan verici sıralama maçları ve çeşitli benzersiz modlar ile Clash of Legions'a hemen katılın. Çift HP, sonsuz beceri, anlık inşaat ve mancınık düelloları sizi bekliyor. Clash of Legions dünyasında hiçbir şey imkansız değil.

Yoğun düellolar, heyecan verici takım savaşları, sıralı maçlar ve düzinelerce benzersiz mod sizi sonsuza dek eğlendirecek. Arkadaşlarınızla sohbet edin, kendi klanınızı oluşturun, başarıların kilidini açın ve ünlü bir flama olun. Sadık müttefikler ve yeminli düşmanlar, anlatılmamış zenginlikler ve sonsuz zafer, yenilginin acısı ve zaferin sevinci bir dokunuştan başka bir şey değildir.

Arkadaş ekleyin, oyun içi sesli sohbeti kullanarak konuşun veya geleneksel metin sohbetine sadık kalın. Çıkartma gönderin, yeni duygular gösterin veya kendi klanınızı oluşturun.